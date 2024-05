Selena Gomez promove evento sobre saúde mental

Após ver seu nome entre os assuntos mais falados por conta de uma foto polêmica, Selena Gomez marcou presença no terceiro encontro de sua marca Rare Beauty. Neste ano, o evento foi focado em saúde mental.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou fotos do evento da Rare. Com ela estava o médico Dr. Vivek H. Murthy, atual responsável pela saúde no governo dos Estados Unidos.

Falando sobre o futuro, Selena disse ter saído do evento muito feliz em como as novas gerações encaram a importância da saúde mental.

A nossa terceira cúpula anual de Saúde Mental da Rare Beauty me deixou inspirada na próxima geração, cheia de esperança, e grata a cada um de vocês por estarem nesta jornada significativa conosco. A saúde mental significa muito para mim e estou honrada por podermos compartilhar esta missão com o mundo juntos. Obrigado a todos os que se juntaram a nós e continuam a usar a sua voz para o bem!