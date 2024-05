Valor de fusões e aquisições cresce no 1º tri, puxado por cadeias de suprimento, diz GlobalData

O valor total dos negócios de fusões e aquisições entre empresas cresceu 38% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com igual período do ano passado, afirma a GlobalData, empresa de dados e análises. Segundo ela, o movimento é puxado por empresas relacionadas a cadeias de suprimento pelo mundo, as quais registraram um total de US$ 52 bilhões em 19 acordos nos primeiros três meses neste ano.

Analista da GlobalData, Priya Toppo afirma no comunicado que um aumento nas tensões geopolíticas, o crescimento populacional, questões de ESG, crescentes atividades em e-commerce, a falta de trabalhadores e a transformação digital contribuíram para um maior foco nos acordos relacionados a cadeias de suprimento. "Isso foi especialmente verdade nos setores de consumo, materiais básicos, transportes, infraestrutura e logística e industrial", acrescenta.

Toppo ainda se diz "cautelosamente otimista" sobre a perspectiva para fusões e aquisições globais no restante do ano.

Cortes de juros em certos mercados e uma perspectiva em geral melhor no crescimento global poderiam apoiar uma alta nessa atividade ainda em 2024, considera.

Os acordos muito grandes, porém, devem continuar a sofrer entraves, sobretudo nos EUA, com preocupações antitruste como foco recente de reguladores, avalia.