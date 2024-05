Desmoronamento de rodovia no sul da China deixa pelo menos 24 mortos

Um trecho de uma rodovia no sul da China desmoronou no início desta quarta-feira, 1º, fazendo com que carros caíssem e deixando pelo menos 24 pessoas mortas, de acordo com a mídia estatal. Dezoito carros caíram em uma encosta depois que um trecho de 17,9 metros de comprimento da rodovia desabou, de acordo com uma declaração das autoridades da cidade de Meizhou, na província de Guangdong. O incidente ocorreu por volta das 2 horas da manhã.

O número de mortos confirmados era de 24 na tarde desta quarta-feira (no horário da China), de acordo com a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

Partes da província de Guangdong registraram chuvas e inundações recordes nas últimas duas semanas, além de granizo. Alguns vilarejos em Meizhou foram inundados no início de abril, e a cidade registrou fortes chuvas nos últimos dias.

Testemunhas disseram à mídia local que ouviram um barulho alto e viram um buraco se abrir, com vários metros de largura, atrás delas depois de passarem pela seção da estrada logo antes do desmoronamento.

Vídeos e fotos na mídia local mostraram fumaça e fogo no local. Uma pilha de carros enegrecidos também podia ser vista na encosta que descia da rodovia. O solo sob a rodovia parecia ter cedido, juntamente com a seção da estrada que havia se rompido. As equipes de resgate levaram 30 pessoas ao hospital, informou a emissora estatal CCTV.