Na véspera do feriado, comissão da Câmara do DF cancela sessão por falta de deputados

A Comissão de Segurança (CS) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) encerrou a primeira Reunião Ordinária por falta de quórum, nesta terça-feira, 30, véspera de feriado do Dia do Trabalho. A sessão, que estava marcada para às 14h, foi finalizada com menos de 40 segundos. "Às 14 horas, com a graça de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança. Como não há quórum regimental, eu declaro encerrada a presente reunião às 14 horas e 33 segundos", declarou a presidente do colegiado, deputada Doutora Jane (MDB).

Na mesa, estava presente a deputada e o vice-presidente da Comissão de Segurança, Pastor Daniel de Castro (PP). Os demais membros que compõe a comissão e que estiveram ausentes na reunião são: Hermeto (MDB), Iolando (MDB) e Roosevelt (PL).

Segundo nota da Comissão de Segurança, alguns deputados membros que já estavam confirmados tiveram imprevistos e, portanto, não houve quórum para a realização da reunião. Procurados pelo Estadão, os deputados Hermeto e Roosevelt explicaram o porquê da ausência durante sessão. Até o fechamento da reportagem, o deputado Iolando não respondeu.

Na ocasião, Hermeto estava presente em uma reunião no Palácio do Buriti e, depois, foi direto para outro compromisso no gabinete, que "acabou se estendendo, por isso ele não pode comparecer", como informou a assessoria do parlamentar.

Já Roosevelt estava cumprindo uma agenda que também teria se prolongando "mais que o esperado, o que impossibilitou participação na Comissão de Segurança", segundo informado pela assessoria. "Quando a reunião terminou, infelizmente, a referida comissão já havia encerrado, por isso a ausência do parlamentar, que, no momento, se encontra no Plenário".

A convocação para a primeira reunião ordinária do colegiado foi enviada, pela Secretária da Comissão, na última quinta-feira, 24. No documento, ainda consta que, em caso de impossibilidade de comparecimento, parlamentares deveriam providenciar a presença de respectivos suplentes. Já na pauta da sessão, estavam estabelecidos oito projetos de lei para serem discutidos e votados nesta terça-feira. Além das propostas, outras onze indicações também seriam debatidas pelo colegiado.