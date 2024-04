PIB dos EUA está forte e inflação desacelerou, mas ainda há mais a fazer, diz Yellen

Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen comemorou o crescimento forte do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano e a desaceleração da inflação nos últimos meses, mas ressaltou que ainda há "mais trabalho a fazer", em discurso preparado para testemunho na Câmara dos Representantes.

Yellen destacou que o governo Biden está concentrado em promover medidas adicionais para reduzir custos e expandir empregos, ao mesmo tempo em que reduz o déficit fiscal. "Podemos fazer esses investimentos e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit em US$ 3 trilhões ao longo de uma década por meio de uma combinação de propostas inteligentes de economia e impostos", afirmou a autoridade, citando a proposta de taxar bilionários e aumentar determinados impostos sobre empresas.

As reformas tributárias não devem ampliar os impostos sobre famílias americanas com renda anual abaixo de US$ 400 mil, disse Yellen, ao ser questionada pelos deputados. No entanto, a autoridade não forneceu detalhes sobre como o governo Biden pretende substituir os cortes de impostos atualmente em vigor, estabelecidos pelo ex-presidente Donald Trump e que deve expirar em 2025.