BC da Colômbia decide cortar juros em 50 pontos-base, para 11,75%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta terça-feira, 30, reduzir sua taxa básica de juros em 50 pontos-base (pb), a 11,75%. A decisão foi tomada por maioria, com cinco votos, enquanto um dirigente preferia reduzir a taxa em 75 pb e outro, um corte de 100 pb.

A instituição reduziu os juros em 50 pontos-base pelo segundo mês consecutivo, e em seu comunicado afirma que continua a se desenrolar o atual processo de perda de impulso da inflação.

O BC colombiano diz que atualizou previsões para o crescimento da Colômbia, em 1,4% neste ano e em 3,2% em 2025.

No quadro externo, considera que o quadro é afetado pelas circunstâncias econômicas dos EUA, com inflação persistente e ainda acima da meta, um mercado laboral apertado e revisões para cima no crescimento econômico, o que elevou taxas de juros de médio e longo prazos nos mercados globais.