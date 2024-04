Zé Rafael treina e fica perto do retorno no Palmeiras; Veiga se vê 'ajudando' o time

O Palmeiras pode ter um reforço de peso em breve. O meio-campista Zé Rafael, desfalque desde a decisão do Paulistão, trabalhou integralmente nesta terça-feira e deve ficar à disposição em breve de Abel Ferreira. Contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, na quinta-feira, deve ser ausência, mas pode ser relacionado para a visita aos Cuiabá, no domingo.

O jogador vinha tratando uma lombalgia e perdeu os últimos seis jogos do Palmeiras, sendo dois na Copa Libertadores e quatro no Brasileirão. Segundo jogador de marcação, Zé Rafael vem fazendo falta pois, além de marcar forte, ajuda a equipe a chegar forte no ataque.

Enquanto Zé Rafael não volta, Raphael Veiga vai carregando a missão de armar a equipe nas partidas. Mesmo com queda de rendimento e até um pedido de desculpas à torcida, o meia ganhou o apoio do treinador português após o empate sem gols diante do São Paulo, no MorumBis, e agradeceu, prometendo empenho para voltar a ajudar o campeão nacional a buscar vitórias.

"Sei que neste ano, às vezes, tenho desempenhado algumas funções diferentes, como, por exemplo, no primeiro jogo da final do Paulista. Mas o que eu sempre falei para o Abel é que eu confio nele e que eu vou fazer o que for preciso para ajudar a equipe", disse o camisa 23. "Tem vezes que eu vou pegar menos na bola, mas o importante é que eu estou sempre ajudando", continuou Zé Raphael.

O jogador aproveitou para frisar que a ajuda de um meia nem sempre passa por balançar as redes ou dar passes precisos aos atacantes. "As pessoas acham que ajudar, para um meia, é só fazer gols e dar assistência, mas tem muita coisa por trás de um jogo. Lógico que as pessoas que me viram fazendo gols e assistências vão me cobrar por isso", ressaltou.

"De certa forma, eu fico feliz também porque eu subi o sarrafo. Uma pessoa que mostra uma nota 10 em um dia e mostra uma nota seis ou sete depois vai ser cobrada. E está tudo certo. Antes de qualquer cobrança de fora, tem a minha cobrança, a minha pressão", revelou. "Eu sei quando eu fiz um bom jogo ou não, tenho a cabeça muito boa. Não sou dependente de elogio e também não vou ficar me abalando com a crítica."

Sobre o duelo de ida com o Botafogo-SP, quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, Veiga pregou atenção e previu um jogo "complicado." "Os jogos da Copa do Brasil sempre são chatos, difíceis, e se a gente não cuidar podemos ser surpreendidos. Lógico que a gente não vai deixar que isso aconteça, mas hoje não tem mais equipe boba no futebol, todo mundo compete, todo mundo sabe jogar", afirmou. "No Paulista, ganhamos por 1 a 0 do Botafogo, foi um jogo difícil. Acho que nessa sequência grande de jogos, o Abel vai fazer o melhor para quem jogar, vai escolher os 11 melhores jogadores para ajudar o time e jogar para ganhar."