Na data em que MC Kevin faria 26 anos de idade, Neymar Jr. homenageia funkeiro: Só queria ser feliz

Neymar Jr. se uniu aos famosos que prestaram homenagens para MC Kevin, morto desde 2021. Na última segunda-feira, dia 29, o cantor faria 26 anos de idade.

Através das redes sociais, Neymar compartilhou uma foto em que aparecia segurando uma camiseta com o nome do funkeiro. Na legenda, ele escreveu:

Menino que só queria ser feliz!

Em suas redes, Deolane Bezerra, viúva do cantor, também fez uma homenagem a ele com um vídeo mostrando os melhores momentos ao seu lado.

Depois dos 25 eu paro vida. Isso se eu chegar nos 25 né vida. Você e sua certeza que iria morar com Papai do Céu cedo? E hoje os seus 26 aninhos é ao lado Dele. Você me ensinou muito antes da sua partida? Gratidão. Você vai pra sempre estar em mim? Na eternidade irei te ver? Te amarei para todo o sempre? Kevin.