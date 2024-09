Dia de Prevenção à Trombose: quais verdades e mitos sobre meias de compressão

Levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que entre as principais causas de morte passíveis de prevenção no mundo estão as doenças cardiovasculares que, em muitos casos, podem ter consequências mais graves, causando varizes e até tromboses, um problema que atinge milhares de brasileiros todos os anos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, somente no Brasil, a trombose atinge cerca de 180 mil pessoas por ano. No mundo todo, estima-se que esse número seja de 10 milhões. Mas a doença pode ser evitada com detecção e tratamento precoces. Por isso, é importante atuar na prevenção.

A recomendação para prevenir alguns problemas circulatórios é de cuidados simples na rotina, como praticar exercícios físicos regularmente, uma boa alimentação e usar meias de compressão, ao que destaca a empresa global SIGVARIS GROUP.

MITOS E VERDADES SOBRE O ITEM

Meias de compressão são indicadas apenas para pessoas idosas ou com problemas de saúde.

Mito. As meias de compressão são adequadas para o uso diário e para pessoas de todas as idades. O produto promove a circulação saudável em diferentes situações do cotidiano, auxiliando na prevenção de doenças venosas.

Grávidas devem usar meias de compressão.

Verdade. Durante a gravidez o volume de sangue circulando no corpo pode aumentar em até 30%. Isso faz com que as chances de aparecer algum problema relacionado à circulação aumente. As meias podem ser usadas desde o começo da gestação, para alívio de sintomas como dor nas pernas e edema.

As meias de compressão devem ser utilizadas durante longas viagens.

Verdade. Em viagens longas, seja de avião, carro, trem ou ônibus, o corpo fica parado por muito tempo. Isso faz com que o sangue circule com dificuldade, podendo causar dores e inchaços. As meias de compressão previnem e reduzem esses danos por estimular a circulação sanguínea.