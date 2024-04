Polícia prende dois após roubo a bancos em Mauá e Ribeirão Pires

Dois homens, de 34 e 36 anos, foram presos em flagrante após furtarem duas agências bancárias do Santander, na madrugada desta segunda-feira (22), nos Centros de Mauá e Ribeirão Pires. Policiais militares realizavam patrulhamento em Mauá, quando foram acionados para atender a ocorrência. Ao se aproximarem da agência, os PMs encontraram os suspeitos, deixando o local correndo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, a dupla foi detida e com o mais novo foram encontrados uma CPU e uma marreta. No veículo usado pelos suspeitos foram localizados sete CPUs furtadas do banco de Ribeirão Preto. O material foi devolvido aos representantes das agências e os criminosos encaminhados ao 1º DP (Distrito Policial) de Mauá, onde o caso foi registrado como furto.