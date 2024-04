Obituário - 24 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Encarnação Vasques, 95. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

Therezinha Rodrigues Senra, 88. Natural de Santo Antonio da Platina (PR). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Yeda Pinheiro Teles, 86. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

Júlia Gonçalves Pereira, 82. Natural de Mortugaba (BA). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Júlia Moraes da Silva, 77. Natural de Colatina (ES). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia Souto Marin, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosiete da Silva Melo, 56. Natural do Pilar (AL). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Freitas Silva, 49. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pedreiro. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciana Maria de Andrade, 47. Natural de Vertentes (PE). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Francisco Paulo de Araújo, 95. Natural de Caicó (RN). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Maria Antônia Vieira da Silva, 83. Natural de Monjolos (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Memorial Phoenix.

Márcia Gonçalves, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Anna Fanti Guerra, 97. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida Carnevalli, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ester dos Reis Santos, 67. Natural de São Caetano. Dia 19. Crematório Vila Alpina.

Carlos Alberto Mantovani, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Cezar Leopoldo da Silva Junior, 47. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Shelida Maila de Souza, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Priscila Martins Silva, 38. Natura de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

MAUÁ

José Lourenço da Silva, 74. Natural de Guidoval (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Faustino Alves dos Santos, 84. Natural de Santa Luz (BA). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.