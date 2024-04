Tony Ramos se emociona ao ganhar homenagens em comemoração aos 60 anos de carreira

Nesta terça-feira, dia 23, Tony Ramos foi o convidado especial do Encontro. O programa matinal contou com uma sequência em homenagem aos 60 anos de carreira do artista.

Para contar um pouco melhor a história de Tony, a equipe do Encontro preparou um vídeo mostrando seus trabalhos. Ao todo, o ator já participou de 142 projetos, contando teatro, cinema e televisão.

Em seguida, Ramos recebeu uma chuva de elogios de ex-colegas. No começo, algumas das atrizes que fizeram papéis marcantes com o artista se derreteram ao falar sobre os trabalhos. O ator se emocionou ao ouvir as amigas Eliane Giardini, Vera Holtz, Regiane Alves e Mariana Ximenes.

Um dos colegas de elenco mais recentes de Tony Ramos também mandou um recado especial ao ator. Amaury Lorenzo relembrou os conselhos do mais velho, que fez questão de repetir ao vivo:

- Você só está colhendo aquilo que é seu, que lhe é devido, fruto do seu trabalho. Eu não vou retirar nunca o que eu te falei, é verdade isso da época do ensaio. E eu também tremia na época dos ensaios, não sabia como ia fazer aquele La Selva. Então é isso, você está desfrutando, que no seu próximo trabalho você tenha mais sucesso ainda.

As homenagens ao artista não pararam por aí e Tony se emocionou de verdade ao receber os recados de grandes amigos da teledramaturgia brasileira. Miguel Falabella fez sua primeira novela com Ramos e relembrou os momentos.

Dois dos maiores nomes das artes brasileiras, Lima Duarte e Laura Cardoso. Ao receber os parabéns deles pelos 60 anos de carreira, Ramos não aguentou e deixou a emoção rolar.

O ator, conhecido por tantos personagens marcantes, agradeceu os elogios de seus amigos:

- Falabella amado, muito obrigado. Me dirigiu em teatro também, esse homem talentoso que se chama Miguel Falabella, multi plataforma, brilhante. Um amigo de dentro de casa. Laura Cardoso, só posso te dizer, que alegria em te ver. Que vontade de estar contigo, voltando a interpretar.

Já a Lima Duarte, ele desejou saudações tricolores, porque o ator mostrou seu quadro do São Paulo e cantou o hino na mensagem a Tony.

Para finalizar as boas mensagens, Ana Maria Braga começou o Mais Você com uma máscara de Tony Ramos para desejar os parabéns pelas seis décadas de carreira.