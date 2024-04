Sem os 100 participantes, A Grande Conquista estreia com discussões e trocas de farpas

A segunda temporada de A Grande Conquista começou nesta segunda-feira, dia 22, e você confere a seguir o que rolou nas primeiras horas do reality! Rachel Sheherazade apareceu brilhando para a primeira noite e já começou agitando os participantes.

Pouco antes de mostrar as três casas disponíveis, Rachel revelou que dois dos participantes vão precisar ficar de fora por alguns dias. Isso porque um dos conquisteiros foi diagnosticado com influenza e o outro com Covid-19. Todos os confinados foram testados rigorosamente antes de serem levados para a vila.

A primeira dinâmica começou a esquentar os motores e dividiu os participantes em seus grupinhos e casas. Vale lembrar que a residência verde é a mais espaçosa, tendo nove camas disponíveis, mas que receberá 20 participantes. Na sequência, a azul ficará com 33 participantes, mas só disponibiliza sete camas. Por fim, a laranja é a menor, mas a que comportará o maior número de participantes - serão 47 vileiros.

Logo depois que as casas foram definidas e os ânimos deram uma acalmada, Rachel apareceu ao vivo para os confinados e apresentou seu mais novo companheiro, o Fred. O personagem feito por inteligência artificial foi pensado para auxiliar a apresentação do programa e tirar qualquer dúvida que possa surgir ao longo do jogo.

Calma que ainda não acabou! Na madrugada desta segunda-feira, dia 22, ainda rolou a primeira prova. É isso mesmo, para definir os primeiros donos das casas na Vila, alguns participantes foram selecionados para disputarem um jogo de paciência e lógica.

No final do game, que consistia em jogar uma bolinha enquanto o portão fechava e o vencedor seria o que fizesse a bolinha passar por último, Madshow ficou como o dono da casa verde, enquanto Claudia ficou com a casa azul e Cacau com a laranja. Vale lembrar que os donos têm acesso a uma suíte com cama de casal e banheiro privado. Uau!

Mas, como não é só de privilégios que se vive, os donos das casas têm missões para cumprirem. Se algum participante cogitar desistir do programa, os líderes precisam convencê-los a ficar, caso contrário, uma punição será dada a todos os outros confinados daquela casa.

Além disso, os líderes são responsáveis por cuidarem das casas e administrarem o conforto dos colegas. Quanta responsabilidade, hein?!