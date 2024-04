Prearo vai coordenar plano de governo da chapa Tite-Regina

O reitor da USCS (Universidade de São Caetano) e presidente municipal do PSD, Leandro Prearo, após ser excluído do processo eleitoral pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), foi escalado para jogar com o time indicado pelo chefe do Executivo. Prearo tem como missão coordenar o plano de governo da chapa oficial.

“O convidamos para coordenar nosso plano de governo, as ideias e projetos que farão parte do futuro de São Caetano pelos próximos anos”, confirmou o ex-presidente da Câmara e ex-prefeito interino, vereador Tite Campanella (PL), anunciado em 4 de abril como pré-candidato a prefeito.

Tite declarou que a escolha de Prearo, que passa a ser uma espécie de mentor intelectual do grupo governista, foi feita por causa da experiência administrativa e da visão mais analítica que o reitor tem sobre a educação.

Regina Maura, indicada como pré-candidata a vice-prefeita, justificou a decisão do grupo de trazer o reitor para próximo da chapa. “Leandro é preparado para organizar e nortear todas as ideias que vão surgir”, declarou a atual secretária municipal de Saúde, que precisa se desincompatibilizar do cargo até o dia 5 de junho.

Ao ser anunciado pela dupla de pré-candidatos como coordenador do plano de governo, o reitor da USCS declarou que ficou satisfeito ao aceitar o desafio de “colaborar com o desenho de São Caetano do futuro, dos próximos quatro, oito, 12 anos”.

Atual reitor da autarquia são-caetanense, Prearo possui graduação em Matemática com ênfase em Informática e é mestre e doutor em Administração (Métodos Quantitativos) pela USP (Universidade de São Paulo). Na USCS desde 2003, o professor teve atuação destacada no Inpes (Instituto de Pesquisa da USCS), do qual se tornou diretor.

A primeira vez que Prearo revelou publicamente seu desejo de ingressar na vida política foi em entrevista concedida à live do Diário no Facebook em 9 de fevereiro de 2022. Ao ser questionado sobre o tema, o reitor admitiu. “É uma possibilidade”, disse. “Se vierem convites, eu estarei por aqui”, complementou.

No ano passado, Auricchio deu carta branca para o reitor viabilizar seu nome como um dos players para concorrer à sucessão. Prearo pôs-se então em campanha, mas nunca chegou aos dois dígitos nas pesquisas, o que adiou o plano.