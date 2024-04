PMB declara apoio para Marcelo Lima

O PMB declarou oficialmente apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima (Podemos) a prefeito de São Bernardo. O anúncio foi feito durante plenária do partido realizada ontem à noite. na Vila Vivaldi. O ato contou com a presença da presidente nacional da agremiação, Suêd Haidar, e do vice, Sidclei Bernardo. Eles foram recepcionados pela comandante da sigla na cidade, Zana Lima, que é mulher do pré-candidato.

“Tenho orgulho de falar que nós vamos marchar na pré-campanha, na campanha e na vitória do nosso guerreiro Marcelo Lima. E não dá para nós, mulheres, acreditarmos na candidatura de qualquer candidato. Nós temos que ter pessoas como o Marcelo, um gestor que tem conhecimento do humano, da saúde, da educação”, destacou Suêd.

Em sua fala, a presidente nacional do PMB deu boas-vindas aos novos filiados e reforçou a importância das mulheres na política e agregou comentários sobre a experiência de Marcelo Lima, que já foi vice-prefeito de São Bernardo, eleito como companheiro de chapa do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB), nos pleitos de 2016 e 2020, e é ex-deputado federal.

Marcelo Lima agradeceu o apoio e reforçou que “o PMB é mais do que um partido: é um parceiro, um time”. Além da agremiação recém-chegada, o pré-candidato do Podemos conta com os apoios de Agir, Avante e PRTB.

Os vereadores do PMB, Dr. Manuel e Henrique Kabeça, e Aurélio, do Podemos, marcaram presença na plenária, que também contou com representantes do Instituto da Mulher Brasileira, entre outras entidades da cidade.