Petrobras divulga relatório de produção e vendas no dia 29/04 e balanço no dia 13/05

A Petrobras informou na noite desta segunda-feira, 22, que divulgará o seu relatório de produção e vendas do primeiro trimestre de 2024 no próximo dia 29 de abril e o balanço financeiro no dia 13 de maio, ambos após o fim das negociações na B3. Para comentar os números financeiros, a estatal marcou sua teleconferência para o dia 14 do próximo mês, às 11h.