Virginia Fonseca dá 26 presentes de luxo para Zé Felipe que ultrapassam 500 mil reais

Tiveram bolo e guaraná na festinha de Zé Felipe, mas também muitos presentes de luxo, viu! Para celebrar o aniversário de 26 anos de idade do marido, Virginia Fonseca o presentou com nada mais, nada menos do que 26 presentes de grifes, como Balmain, Rolex, Balenciaga e Louis Vuitton, que ultrapassaram 500 mil reais.

- No início, eu ia dar coisas que eu achava que ele ia gostar, e já tinham cinco presentes. Cheguei em São Paulo e tive a ideia: Se vou dar cinco, por que não 26?. São coisas que ele gosta, tem tênis, blusas, joias, relógios, boné, mala, disse no canal do Youtube.

O cantor comemorou a data especial com uma festa no tema ET e ainda ganhou alguns mimos dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.