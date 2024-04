Após vencer câncer, Beto Barbosa revela que precisou colocar stent

Pouco depois de Beto Barbosa anunciar que estava 100% curado do câncer na bexiga e na próstata, mais um susto foi enfrentado pelo cantor.

Aos 69 anos de idade, ele revelou durante participação do Encontro na manhã desta segunda-feira, dia 22, que precisou colocar um stent no coação.

Ele começou falando sobre o câncer que precisou enfrentar, e depois fez a revelação:

- Eu sofri muito com essa doença. É uma doença de auto impacto e você precisa abrir mão de muita coisa. Quando eu peguei o câncer, o médico falou: Você fuma? Então realmente foi por conta do cigarro. Muitas coisas que eu tive na minha saúde durante o tempo por conta do cigarro. Eu fumei desde o 15 anos. Até coloquei um stent no meu coração agora em março. E sem sentir nada. Fui fazer exames de rotina e estava com as artérias comprometidas.

Lembrando que Beto foi diagnosticado em 2018 com o câncer e passou por um tratamento intensivo em 2019, quando ficou internado por oito meses. Agora, ele enxerga a vida de outra forma:

- Hoje eu dou valor a um copo de água, que eu não dava. Hoje, eu dou valor para as coisas mais simples da vida, que eu não dava valor. Eu estava sempre atrás de correr atrás do dinheiro, de pagar as contas e acabamos não dando valor para as coisas boas da vida.