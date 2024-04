Podemos se fortalece após a janela partidária com quatro pré-candidatos

O fim da janela partidária estabeleceu novas forças políticas no Grande ABC. Entre elas está o Podemos, partido que teve apenas um candidato ao cargo majoritário em 2020 e agora conta com pré-candidatos a prefeito em quatro das sete cidades da região. Além de Fabio Palacio, em São Caetano, e Márcio da Farmácia, em Diadema, já anunciados antes da janela, o partido oficializou os nomes de Marcelo Lima como pré-postulante em São Bernardo, e de Marcelo Akira, o Akira do Povo, como concorrente ao Paço de Rio Grande da Serra.

Embora o Podemos já estivesse alinhado ao grupo de Marcelo Lima, o anúncio da filiação do ex-prefeito são-bernardense e ex-deputado federal ocorreu no penúltimo dia da janela, em 5 de abril. O político deixou o PSB dois dias depois que a sigla se aliou ao pré-candidato pelo PT, deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, em articulação que contou com apoio do Palácio do Planalto.

Em Rio Grande da Serra, o vereador Akira do Povo está no Podemos desde o início da atual legislatura. Pela sigla, ele foi eleito com 393 votos e tem sido o principal nome de oposição à gestão da prefeita Penha Fumagalli (PSD). O anúncio de sua pré-candidatura foi feito oficialmente no dia 5 de abril, em vídeo divulgado nas redes sociais do parlamentar no qual ele aparece ao lado da deputada federal e presidente nacional da legenda, Renata Abreu.

Mesmo enfrentando a máquina pública em todos os cenários, a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, acredita ser possível ter uma campanha vitoriosa. Em entrevista concedida com exclusividade ao Diário, a parlamentar citou cidades onde a sigla venceu na eleição de 2020 mesmo concorrendo contra candidatos da máquina.

“O Podemos tem o histórico de ter vencido em grandes municípios contra a máquina pública. A gente ganhou em Mogi das Cruzes, a cidade do Valdemar Costa Neto (PL). Ganhou em São Vicente, cidade do Márcio França (PSB) e lutando, à época, contra o então governador João Dória (à época no PSDB, hoje sem partido). A gente ganhou em Osasco, que vinha de 20 anos de PT na Prefeitura. Então, com uma boa estratégia e bom planejamento, não tenho dúvida de que a nossa chance é muito grande”, declarou Renata Abreu.

O cenário é bem diferente da eleição de 2020, quando o partido teve apenas um candidato a prefeito - Claudinho da Geladeira foi eleito em Rio Grande da Serra, mas migrou para o PSDB em seis meses de mandato. Ele foi cassado em 2022 com base em duas acusações: a primeira por patrocinar o fura-fila da vacina contra a Covid-19 no município e também por não responder aos requerimentos aprovados pelos vereadores.

VEREADORES

O fortalecimento do Podemos também foi visto no Legislativo. O partido que elegeu dez vereadores em 2020 hoje conta com 14 cadeiras nas Câmaras da região.

O município onde a sigla está mais representada é São Bernardo, que hoje tem quatro vereadores filiados pela legenda. Embora tenha perdido Eliezer Mendes (PL) e Reginaldo Burguês (Agir), o Podemos filiou os parlamentares Aurélio, Danilo Lima, Gordo da Adega e Netinho Rodrigues.