Tigre arranca empate na estreia contra o Náutico, em Recife

O São Bernardo FC arrancou um bom resultado neste domingo (21) na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando no Estádio dos Aflitos, o empate por 1 a 1 não pôde ser testemunhado por nenhum torcedor nas arquibancadas devido à punição do Timbu pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por brigas entre torcidas no Brasileirão de 2023.

A partida foi equilibrada, com raros lances de emoção. O duelo foi marcado mais pela disputa por espaços e marcação do que pela criatividade e disposição de vitória.

O gol do Tigre foi marcado por Silvinho cobrando pênalti aos 22 minutos do segundo tempo. O clube Pernambucano chegou ao empate aos 39 minutos com Paulo Sérgio arrematando de primeira um cruzamento de escanteio.

Na próxima rodada o Tigre recebe o Tombense, sábado (27), às 19h, no 1º de Maio.