Disparos deixam um morto e oito feridos em show na Grande Belo Horizonte

Uma pessoa, de 27 anos, morreu após um ataque a tiros ocorrido durante um show em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), um homem invadiu a Academia Cultural Comunitária, no bairro Duval de Barros, durante a madrugada deste domingo, 21, e disparou contra as pessoas que estavam no evento. Cerca de 150 pessoas acompanhavam a apresentação no momento dos tiros.

Além da vítima, atingida nas costas e na nuca, outras oito pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil, são três mulheres, de 19, 31 e 36 anos; e cinco homens com idades entre 21 a 31 anos.

As pessoas, que se queixavam de ferimentos nas pernas e nos pés, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para atendimento hospitalar em unidades da região.

Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para realização de exames periciais. Agentes da perícia também coletaram, no local do crime, elementos que poderão contribuir com as investigações que agora seguem a cargo da Polícia Civil.

Até o momento, o autor dos disparos não foi preso. A polícia não informou se o suspeito já foi identificado.