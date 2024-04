Maiara e Maraisa se apresentam em São Paulo com figurinos de tirar o fôlego

Na noite do último sábado, dia 20, Maiara e Maraisa se apresentaram em São Paulo, no Espaço Unimed, com a turnê Maiara e Maraisa In Concert. O show vem com um conjunto de hits da dupla, que move fãs e admiradores do sertanejo. Mais uma vez, as irmãs subiram ao palco com figurinos de tirar o fôlego.

A maior característica da nova turnê é a orquestra composta só por mulheres integrada à banda que acompanha a dupla na estrada. Algo digno de fazer as músicas ficarem ainda mais emocionantes!

O show também causou um burburinho porque durante a apresentação de uma música, após Maiara dar um beijo na barriga da irmã. O vídeo que circula na web fez os internautas questionarem sobre uma possível gravidez de Maraisa. Entretanto, ao jornal Metrópoles, a assessoria de imprensa da dupla afirmou que tudo não passou de uma brincadeira.