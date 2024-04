Marcelo Lima negocia a vice com Demarchi

Uma insólita aliança está sendo costurada nos bastidores políticos de São Bernardo visando a sucessão municipal, em outubro. Protegidas a sete chaves da curiosidade alheia, conversas entre o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) e o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo) seguem em estado avançado de entendimento e podem resultar na construção de palanque único para a disputa da Prefeitura. Pelo que a coluna apurou, Demarchi abriria mão de sua pré-candidatura a prefeito para se tornar o futuro candidato a vice na chapa encabeçada por Marcelo. Embora nenhum dos dois confirme publicamente o diálogo, ambos têm se falado com frequência nos últimos dias e já há até uma data pré-estabelecida para o anúncio da parceria, ainda neste mês.

BASTIDORES

Coração vermelho

Ex-assessor especial de Gabinete do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), Ricardo Yoshio (foto) se filia ao Novo nesta tarde. Será a oitava agremiação de sua história, após Solidariedade, Mobiliza, PSB, Republicanos, PSD, PSDB e PDT. Yoshio tem dito que chega ao partido com a missão de ser vice na chapa encabeçada pelo ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos). Ambos juram que se trata de pré-candidatura de oposição, mas muita gente acha que, na verdade, a dupla seja linha auxiliar do governo.

Palavra

Embora a assessoria do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tenha comunicado à imprensa, na tarde de quinta-feira, sobre a demissão do médico Rodolfo Strufaldi do cargo de diretor técnico do Hospital da Mulher, que tem enfrentado série de denúncias de erros médicos, negligência e violência obstétrica, a edição do Diário Oficial do Município que circulou ontem não trouxe o despacho da medida. O que significa, na prática, que o profissional segue no posto. Por sua vez, a criação da comissão destinada à investigação dos casos ocorridos no equipamento foi devidamente publicada.

Padrinho

E por falar no prefeito de São Bernardo, Orlando Morando promete passar a manhã de hoje em Santo André, na Vila Guiomar, a partir das 9h, participando de “adesivaço” em prol da pré-candidatura do vice andreense Luiz Zacarias (PL) à sucessão. Se havia alguma dúvida sobre o nível de rompimento do liberal com o Paço, agora não há mais.

De volta ao ninho

O grupo dissidente do Paço de Santo André, que pretende fazer do vice Luiz Zacarias o próximo chefe do Executivo da cidade, sofreu baixa significativa. Fernando Maita, aposta do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) para ser o mais votado do partido para a Câmara, abandonou o barco da oposição, declinou da pré-candidatura, filiou-se ao Podemos e anunciou apoio tanto à reeleição do vereador governista Professor Jobert Minhoca quanto ao candidato à sucessão a ser indicado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) – junto aos quais posou para a foto abaixo.