Letícia Cazarré conta que Maria Guilhermina ficou sem respirar ao sofrer intercorrência

Um susto! Letícia Cazarré contou que Maria Guilhermina teve uma intercorrência na manhã desta sexta-feira, dia 19. A pequena, de um ano de idade, nasceu com uma doença rara no coração, anomalia de Ebstein, e usa cânula - tubo que acessa a incisão na traqueia e vai até o pulmão - para auxiliar na respiração, mas teve problemas com o aparelho.

A influenciadora falou que enquanto arrumava o caçula, Estêvão, de um mês de vida, uma das funcionárias lhe chamou para avisar que a cânula de Maria havia saído:

- Desci a escada correndo, cheguei lá embaixo e as meninas estavam mantendo a calma, tinhas duas técnicas e uma fono [fonoaudióloga] na casa, mas como eu orientei para que me chamassem se decanulasse, porque eu queria colocar a cânula no lugar de novo, elas me chamaram e fizeram certinho. Tentando manter a calma todo mundo e fazer tudo certinho, contou.

Letícia relatou que ficou preocupada com o que aconteceu com a filha, e até a levará para fazer um exame:

- A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova, detalhou.

A situação ocorreu da mesma forma há 11 dias, mas da outra vez, Guilhermina ficou sem ar por mais tempo e acabou desmaiando:

- Passei a cânula nova dentro do pescocinho dela, a gente conseguiu fazer ela voltar a respirar normal, aí essa a saturação subiu, e ela ficou superbem. Auscultei, porque já aprendi a ouvir a passagem de ar, e ela estava com os pulmões bem abertos. Ela ficou bem, todo mundo ficou bem, mas foi mais uma intercorrência grave em um dia comum, contou.