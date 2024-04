Saiba quem são os 14 integrantes do 'clube dos US$ 100 bilhões' na lista da Forbes

O "clube dos US$ 100 bilhões", grupo que reúne bilionários com fortunas de 12 dígitos, tem o número recorde de 14 nomes neste ano, segundo a lista de bilionários da Forbes 2024, divulgada neste mês. Em 2023, o "clube" tinha seis membros. Em 2020, apenas um: era Jeff Bezos, fundador da Amazon, que hoje aparece em terceiro lugar, com fortuna estimada em US$ 194 bilhões.

Neste ano, o mais rico é o francês Bernard Arnault, do conglomerado LVMH, que reúne marcas de luxo, como Dior e Louis Vuitton. Ele tem uma fortuna estimada em US$ 233 bilhões - é o único com patrimônio acima de US$ 200 bilhões.

Elon Musk, dono de empresas como Tesla e SpaceX, vem em segundo lugar, com US$ 195 bilhões. Todos os integrantes da categoria são homens e muitos deles são ligados a empresas de tecnologia.

A lista inclui ainda o homem mais rico da Ásia, o indiano Mukesh Ambani, que aparece em 9° lugar, com patrimônio de US$ 116 bilhões. E também o mexicano Carlos Slim, homem mais rico da América Latina. Slim lidera a América Móvil, maior empresa de telecomunicações móveis da região, que controla a Claro. Com fortuna estimada em US$ 102 bilhões, ele aparece no 14° lugar do ranking.

Segundo a Forbes, esses 14 bilionários viram seu patrimônio aumentar 255% nos últimos dez anos. Juntos, eles têm uma fortuna combinada de US$ 2 trilhões.

A primeira lista dos mais ricos da Forbes, divulgada em 1987, elencava apenas dois magnatas japoneses com fortuna superior a US$ 10 bilhões (valor equivalente a cerca de US$ 27 bilhões hoje).

Veja abaixo quem integra o "clube dos US$ 100 bilhões", segundo a lista da Forbes.

1. Bernard Arnault

Patrimônio: US$ 233 bilhões

Cidadania: França

Fonte da riqueza: o conglomerado de luxo LVMH

2. Elon Musk

Patrimônio: US$ 195 bilhões

Cidadania: EUA (nasceu na África do Sul)

Fonte de riqueza: Tesla, SpaceX

3. Jeff Bezos

Patrimônio: US$ 194 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte de riqueza: Amazon

4. Mark Zuckerberg

Patrimônio: US$ 177 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte de riqueza: Facebook

5. Larry Ellison

Patrimônio: US$ 141 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte de riqueza: Oracle

6. Warren Buffett

Patrimônio: US$ 133 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte de riqueza: Berkshire Hathaway

7. Bill Gates

Patrimônio: US$ 128 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte de riqueza: Microsoft

8. Steve Ballmer

Patrimônio: US$ 121 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte de riqueza: Microsoft

9. Mukesh Ambani

Patrimônio: US$ 116 bilhões

Cidadania: Índia

Fonte de riqueza: Reliance Industries (diversificada)

10. Larry Page

Patrimônio: US$ 114 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte de riqueza: Google

11. Sergey Brin

Patrimônio líquido: US$ 110 bilhões

Cidadania: EUA (nasceu na Rússia)

Fonte de riqueza: Google

12.Michael Bloomberg

Patrimônio: US$ 106 bilhões

Cidadania: EUA

Fonte da riqueza: Bloomberg LP

13. Amâncio Ortega

Patrimônio: US$ 103 bilhões

Cidadania: Espanha

Fonte de riqueza: Zara

14. Carlos Slim Helú

Patrimônio: US$ 102 bilhões

Cidadania: México

Fonte de riqueza: América Móvil (e outros negócios)