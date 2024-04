No Mais Você, Gisele Bündchen reflete sobre mudanças na vida: Me sinto muito melhor nos meus 40 do que eu me sentia nos 20

Gisele Bündchen participou do Mais Você desta sexta-feira, dia 19, para falar sobre o lançamento de seu novo livro de receitas - Nutrir: Receitas simples para corpo e alma. Em conversa com Ana Maria Braga, ela também deu alguns detalhes de sua maternidade e a vida ao lado dos filhos, Vivian e Benjamin, ambos frutos do antigo relacionamento com Tom Brady.

Para começar a conversa, Gisele contou que as receitas em seu livro são coisas que ela faz em casa, para os filhos. Morando fora do Brasil desde os 14 anos de idade, e atualmente residindo em Miami, nos Estados Unidos, Bündchen contou que fez questão dos filhos serem fluentes em português.

Além disso, outro detalhe que ela não abriu mão foi a alimentação saudável. Em conversa com Ana, a modelo contou que sempre teve horta em casa e que os filhos amam comer vegetais.

Já falando mais sobre o livro, Gisele fez uma reflexão sobre o período de sua vida em que não cuidava da saúde. Como a modelo já falou, mais de uma vez, ela foi diagnosticada muito cedo com depressão e ansiedade. Hoje, com a sabedoria dos 40, ela entende que tudo estava interligado com suas escolhas na vida:

- Eu comecei a perceber que as minhas escolhas estavam criando a minha condição. E hoje eu te digo que eu me sinto muito melhor nos meus 40 do que eu me sentia nos meus 20.

E continua:

- A minha intenção quando eu decidi fazer esse livro foi não só mostrar a forma como eu me alimento hoje, mas falar sobre tudo a filosofia do nutrir, que é o exercício diário, a meditação, a respiração.

Ao final, Ana bem que tentou puxar o papo sobre o novo namoro de Gisele com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, mas a modelo preferiu não falar muito sobre e logo desviou o assunto.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que Bündchen assume desde o fim de seu casamento com Tom Brady. A modelo e o jogador de futebol americano ficaram casados por 13 anos.