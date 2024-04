Clara Maia se derrete pelos gêmeos com André Coelho e agradece equipe médica após parto de 20 horas

Na última quinta-feira, dia 18, Clara Maia e André Coelho publicaram as primeiras fotos dos gêmeos João e José. Os bebês nasceram na última terça-feira, dia 16, após 20 horas de parto. Um dos pequenos precisou ficar um tempinho extra sob cuidados médicos na UTI, mas já voltou para o colinho dos papais.

Na legenda dos registros publicados por Clara, ela se derreteu pelos pequenos e não poupou elogios ao papai, que acompanhou tudo de pertinho sem perder um único momento das longas 20 horas de trabalho de parto.

De tudo que eu já vivi, as quase 20 horas de trabalho de parto, chegar a dez de dilatação e finalizar na cesária, foi, com certeza, a mais transformadora! Mais uma vez, Deus provando que a vontade dele sempre prevalece e sempre prevalecerá e dessa forma será perfeito! Agora, sim, estamos todos no quarto e 100% bem! Começamos essa jornada louca gemelar com tudo? Se preparem para o relato de parto com mais nuances da vida! Foi lindo! Foi transformador! Tudo valeu a pena!

Em outro post nas redes sociais, Clara também agradeceu todo o apoio que recebeu da equipe médica que a acompanhou durante todo o processo de parto. Apesar de ter planejado que os filhos nasceriam de parto normal, foi necessária uma intervenção médica para garantir a saúde dos bebês.

Esse post é para mulheres, em especial, para as que viveram as horas mais intensas da minha vida até hoje. Vocês representaram fisicamente várias outras mulheres que também fizeram parte de uma grande equipe que começou lá na reprodução humana e me ajudaram a manter essa gestação até 35 semanas e cinco dias. É impossível seguir os dias sem lembrar do que vivemos naquela sala de parto. Todos os dias 16 daqui para frente terão um gostinho especial graças a união desse time que não me deixou desistir no caminho. Eu nunca terei como agradecer por tanto profissionalismo e amor. Vocês entenderam que exercem o papel mais importante do mundo, trazer o bem mais precioso para as mães. Vocês trazem vida para as nossas vidas?