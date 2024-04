Shopping em Santo André promove plantão solidário de dúvidas sobre o IR

Com o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024 chegando cada vez mais perto do fim, o Atrium Shopping realiza um plantão de dúvidas solidário. A iniciativa começou nesta sexta-feira e segue durante o sábado (20). Para ser atendido, basta doar 1kg de alimento não perecível.

A iniciativa é promovida em parceria com a Romeiro Soluções. O montante de alimentos arrecadado será destinado à Instituição Episteme, que trabalha em prol de pessoas com transtorno do espectro autista. Já o horário de funcionamento é das 10h às 15h, no Piso Térreo do empreendimento.





O centro comercial fica na Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon.