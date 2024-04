Presidente de Câmara em SP faz ofensa a vereador Durante sessão: 'Autista, senhor é um louco'

O presidente da Câmara Municipal de Guaiçara (SP), Wellington Lousado Pereira, (PTB), chamou o vereador Francisco Constábile Filho (PSB) de "autista", quando os dois começaram a discutir durante sessão de votação de projetos, realizada nesta segunda-feira, 15. "Corta o microfone do vereador autista. Autista, o senhor é um autista. O senhor é um louco, para mim", disse Pereira.

"Na próxima sessão senhor volta a falar, porque isso aqui virou uma feira. O senhor já usou a palavra hoje. Isso aqui virou uma lavação de roupa. O intuito da sessão que é discutir em relação a projeto, querem ficar lavando roupa, fazendo campanha", disse o presidente da Casa.

Depois da discussão, o vereador encerrou a sessão e pediu desculpas para quem acompanhava a votação online. "Peço desculpas aos internautas aí que nos assistem de ver uma vexatória dessa aqui de uma Câmara que deveria ser o exemplo para a população". Em resposta, outra vereadora presente na ocasião rebateu dizendo que é função do presidente ser o exemplo.

Em nota, o prefeito do município paulista, Bruno Floriano (DEM), se manifestou afirmando que a fala do presidente da Câmara foi "uma expressão mal colocada e ofensiva num momento caloroso de discussão entre os vereadores e que não se deve acontecer". Ele informa, ainda, que o vereador reconheceu que fala foi um "erro infeliz" e que espera que situações assim não voltem a ocorrer.

"É nosso dever se posicionar diante de situações como a que ocorreu na Câmara de Vereadores na sessão desta semana. Repudio completamente a fala do Presidente da Câmara. Uma fala grave e que ele mesmo reconheceu ter sido um erro infeliz e esperamos todos que, fatos assim, não aconteçam mais. Uma expressão mal colocada e ofensiva num momento caloroso de discussão entre os vereadores e que não se deve acontecer. Tivemos em minha gestão muitas ações importantes e que contaram também com o apoio do Presidente da Câmara, na tramitação dos projetos leis", mostra trecho da nota.