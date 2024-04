Adriane Galisteu comemora os 51 anos de idade com ensaio de fotos

Adriane Galisteu é uma das apresentadoras brasileiras mais famosas e queridas do público. Com tantos anos de carreira, ela já abriu o jogo sobre diversas partes de sua vida.

E é claro que no dia 18 de abril, quando ela completa 51 anos de idade, Adriane iria comemorar. Pois logo que o dia começou, a apresentadora fez um post nas redes sociais com um ensaio de fotos e comemorou o novo ciclo com um texto cheio de palavras doces e reflexão sobre o envelhecimento:

Quando eu era mais nova, imaginava que envelhecer necessariamente me faria mudar em vários sentidos: ter o cabelo curto, deixar de fazer muitas coisas que eu gostava , usar roupas mais sóbrias e ter um ritmo de vida mais lento. Que a gente muda, realmente é verdade! Mas pra melhor! Ok , tem coisas que não são tão boas assim, mais juro dá pra tirar onda viu? Hoje, olho no espelho e amo o que eu vejo, me sinto mais dona de mim, cheia de amor pra me dar, aprendi a dar importância ao que realmente importa, sigo confiante no que faço e no que ainda serei capaz de fazer, porque, independentemente da minha idade, sei que posso continuar sonhando e realizando sem largar a minha mão! A idade sempre vai chegar. O que você pode e deve mudar é a forma como você vai chegar até ela? eu escolhi chegar aos meus 51 anos assim: sorrindo para a vida e esperando que ela continue sorrindo de volta para mim! Obrigada Senhor por tudo e tanto! Muito obrigada a todos que fazem os meus dias serem mais felizes!!!