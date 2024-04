AD Santo André recebe hoje o líder da LBF no Dell’Antonia

O returno da LBF (Liga de Basquete Feminino) começa hoje para a AD Santo André. A equipe recebe o líder Sampaio Basquete, às 19h30, no Dell’Antonia, com entrada gratuita. As andreenses terminaram o turno na quarta posição, com seis vitórias e quatro derrotas. Será o reencontro da pivô Sassá e da armadora Lays, hoje no Sampaio, com a antiga casa.