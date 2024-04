Deyverson tira sarro de Haaland após queda do City na Liga dos Campeões: 'Vou mandar meu DVD'

Autor do gol do título da Libertadores na vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo em 2021, o centroavante Deyverson usou as redes sociais para ironizar o atacante Haaland após a eliminação do Manchester City na disputa por pênaltis para o Real Madrid nesta quarta-feira.

Após empate no tempo normal e na prorrogação por 1 a 1, o time inglês deu adeus ao sonho do bicampeonato da competição ao cair nos pênaltis na fase de quartas de final para o poderoso rival espanhol.

Em sua conta no Instagram, o jogador do Cuiabá fez uma postagem utilizando um vídeo com uma chance perdida pelo artilheiro norueguês. Complementando a ação, ele mandou um recado irônico.

"Haaland, vou te mostrar o meu DVD. Cabeceia para baixo, Haaland", diz o texto da postagem enviado pelo atacante brasileiro.

Coadjuvante nos seus tempos de Palmeiras, Deyverson ganhou holofotes ao fazer o gol decisivo na decisão disputada diante do Flamengo em Montevidéu. A partida estava empatada em 1 a 1, já na prorrogação, quando Andreas Pereira escorregou e acabou permitindo a investida do atacante. À frente de Diego Alves, ele chutou no canto e definiu o título para o Palmeiras: vitória de 2 a 1.

Já o histórico decisivo entre Manchester City e Real Madrid nas quartas da Liga dos Campeões foi marcado pelo equilíbrio. Após um 3 a 3 no primeiro jogo na Espanha, os dois times voltaram a empatar no duelo de volta forçando a disputa para as penalidades.