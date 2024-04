São Bernardo recebe Torneio Aberto de Xadrez neste fim de semana

O 20º Torneio Aberto de Xadrez Cidade de São Bernardo acontece neste fim de semana no Centro de Formação e Treinamento de Xadrez e Damas/Liga de Xadrez SBC. Os jogos terão início no sábado (20), às 13h, e continuam no domingo (21) pela manhã.

A competição será disputada em seis rodadas no sistema Suíço, com sorteio para definir os primeiros confrontos. O ritmo de jogo será de 45 minutos nocaute para cada jogador, exceto nas duas primeiras rodadas, quando o ritmo será menor, de 30 minutos nocaute para cada jogador.

O torneio oferece troféus para os dois melhores colocados, e medalhas até o 20º melhor competidor na Categoria Absoluto. Também haverá medalha para as categorias veterano (acima de 50 anos), feminino e menores (Sub-21 e Sub-18).

As inscrições podem ser feitas até nesta quinta-feira (18) de forma gratuita. Interessados devem entrar em contato via WhatsApp (11) 99633-9607 (Ricardo Criez) ou email ricardocriez@hotmail.com