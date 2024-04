Bolsas de NY fecham em queda, com liquidação de ações de chips após balanço da ASML

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 17, após resultado decepcionante da ASML deflagrar uma onda generalizada de vendas de ações do setor de chips semicondutores. A pressão amplificou a cautela causada pelas perspectivas de juros restritivos por mais tempo nos Estados Unidos, além das incertezas geopolíticas.

O índice Dow Jones encerrou a sessão com desvalorização de 0,12%, a 37.753,31 pontos; o S&P 500 caiu 0,58%, aos 5.022,21 pontos; e o Nasdaq desceu 1,15%, aos 15.683,37 pontos.

O papel da ASML recuou 7,09%, depois que a empresa holandesa informou uma queda nas encomendas de chips no primeiro trimestre. A companhia fornece máquinas de litografia que são essenciais para a manufatura de semicondutores, como a Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM).

"A TSM e a Samsung estão adiando novos pedidos enquanto trabalham nos estoques de hardware usados em smartphones, computadores e carros", escreveu o analista Daniel ORegan, da Mizuho Securities.

Na esteira, Nvidia baixou 3,87%, AMD cedeu 5,78%, Qualcomm perdeu 2,53%. Por outro lado, United Airlines disparou mais de 17%, após informar prejuízo menor que o esperado. Com isso, American Airlines subiu 6,60% e Delta ganhou 2,86%.

No pano de fundo, as perspectivas para a política monetária americana ainda mantém investidores em alerta. Nesta tarde, o Livro Bege do Federal Reserve (Fed) apontou que a atividade econômico dos Estados Unidos se expandiu levemente desde o final de dezembro. Também no radar, o Irã se prepara para uma retaliação do Iraque pelo ataque do último sábado, mas até agora as tensões seguem relativamente contidas.