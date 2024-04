ASML decepciona em encomendas e vendas e tem lucro de 1,22 bilhão de euros no 1º tri

A ASML, empresa holandesa que produz equipamentos para fabricantes de chips, registrou encomendas de 3,61 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, representando queda de cerca 4% ante igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam encomendas de 5,1 bilhões de euros nos primeiros três meses do ano.

Por volta das 8h (de Brasília), a ação da ASML tinha queda de 3,5% na Bolsa de Amsterdã.

As vendas caíram para 5,29 bilhões no trimestre, ante 6,75 bilhões de euros um ano antes, em linha com a projeção da empresa, mas também abaixo do consenso de analistas.

Já o lucro líquido trimestral diminuiu para 1,22 bilhão de euros, de 1,96 bilhões de euros, mas superou a previsão da Visible Alpha, de 1,09 bilhão de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires