InvestSP e Parque Tecnológico de Santo André firmam parceria

A InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e o Parque Tecnológico de Santo André, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego da Prefeitura de Santo André, firmaram uma parceria para a realização de ações em conjunto focadas em desenvolvimento econômico.

“A parceria com a InvestSP vem na esteira de outras parcerias fundamentais que têm sido encaminhadas com o Governo do Estado de São Paulo ao longo dos últimos meses. A InvestSP tem uma ligação direta com aquele que é o nosso DNA na política de desenvolvimento econômico da cidade de Santo André, a atração de investimentos para a geração de emprego e renda. Então, esse trabalho conjunto com a InvestSP é fundamental para atingirmos e continuarmos nessa rota crescente de atração de investimentos nos diversos segmentos econômicos estratégicos para a cidade“, afirma o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O acordo busca fortalecer o setor empresarial, com iniciativas de apoio à criação e à adoção de soluções inovadoras, atração de investimento privado e incentivo à exportação, por exemplo. Inclusive com a integração entre o poder público, o setor produtivo e universidades que atuam em pesquisa e desenvolvimento.

Além de garantir benefícios para a gestão pública e o cidadão, como a melhoria do serviço prestado à população e a geração de emprego e renda. Para isso, estão previstos: troca de informações estratégicas, eventos, debates e ações de comunicação para promover o estado e a cidade junto a possíveis investidores e parceiros.

“É mais uma iniciativa da InvestSP no sentido de se aproximar de instituições de excelência, do setor produtivo e da academia, para promover ações com impacto direto na atração de investimentos, no aumento das exportações, na transição energética, no fomento à inovação e na geração de emprego e renda”, afirma o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Entre as instituições e empresas que se tornaram parceiras da InvestSP nos últimos meses estão três agências internacionais de promoção de investimentos - Invest Shanghai (China), Saudi Invest (Arábia Saudita) e Investissement Québec International (Canadá) -, além da montadora de veículos Great Wall Motor (GWM), Fiesp, ApexBrasil e Universidade de São Paulo (InovaUSP).

Parque Tecnológico - O Parque Tecnológico de Santo André é uma rede com governança estabelecida envolvendo o governo da cidade, entidades representativas da sociedade e universidades, faculdades, escolas técnicas e centros de pesquisa para, juntos, atuarem em favor do desenvolvimento tecnológico, da promoção da inovação e da competitividade na região.

A partir do Parque Tecnológico e sua rede, as empresas e a sociedade em geral conseguem acessar uma ampla infraestrutura e serviços criados para o desenvolvimento de iniciativas que promovam a inovação e a competitividade.