Bolsas da Ásia fecham mistas, com incertezas sobre juros dos EUA e Oriente Médio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 17/04/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, em meio a dúvidas sobre o futuro dos juros nos EUA e tensões no Oriente Médio.

O índice japonês Nikkei teve queda de 1,32% em Tóquio hoje, a 37.961,80 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,98% em Seul, a 2.584,18 pontos, enquanto o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com alta marginal de 0,02%, a 16.251,84 pontos, e o Taiex avançou 1,56% em Taiwan, a 20.213,33 pontos.

Na China continental, as bolsas tiveram ganhos expressivos, à medida que reguladores minimizaram preocupações sobre eventuais fechamentos de capital após Pequim anunciar novas diretrizes para os mercados de capitais, no fim da semana passada. O Xangai Composto subiu 2,14%, a 3.071,38 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 3,80%, a 1.700,75 pontos, com ambos revertendo perdas do pregão anterior. Já o CSI 2000, índice de empresas de pequeno valor de mercado, saltou 6,7%.

O comportamento misto na Ásia veio um dia após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, sinalizar que o Fed deverá manter seus juros nos elevados níveis atuais por mais tempo em função da inflação persistente.

Investidores também seguem atentos à tensa situação no Oriente Médio, visto que Israel ameaçou retaliar pelos ataques aéreos que sofreu do Irã no fim de semana.

Na Oceania, a bolsa australiana teve baixa apenas marginal hoje, mas ficou no vermelho pela quinta sessão consecutiva. O S&P/ASX 200 caiu 0,09% em Sydney, a 7.605,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires