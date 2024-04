Inauguração do Sinaceg reúne três concorrentes a prefeito de São Bernardo

A inauguração da nova sede do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros), realizada na manhã de ontem, reuniu três pré-candidatos a prefeito de São Bernardo. Marcelo Lima (Podemos), Luiz Fernando Teixeira (PT) e Flávia Morando (União Brasil) estiveram na cerimônia, mas evitaram serem vistos próximos uns aos outros e qualquer interação cordial.

Dentre os três, Luiz Fernando foi o que mais teve espaço na cerimônia. Como representante do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), que não pôde comparecer por questões logísticas, o deputado estadual integrou uma das cadeiras das autoridades. O petista ficou a algumas cadeiras de distância do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que em seu discurso evitou direcionar a palavra ao parlamentar - o fez apenas para cumprimentá-lo.

Deputada estadual e primeira-dama são-bernardense, Carla Morando (PSDB) também não fez menção ao colega de Assembleia Legislativa em seu discurso.

Embora a presença de Flávia Morando tenha sido ofuscada pelas demais autoridades políticas, a reportagem constatou tentativas por parte de Orlando Morando de colocá-la em cena. Primeiro, a pré-candidata chegou junto com o prefeito e Carla Morando. Depois, durante o anúncio dos integrantes que sentaram no palco, Flávia apareceu logo após Luiz Fernando ser chamado e andou pelo tapete vermelho, que estava reservado apenas para as autoridades convocadas. Nos bastidores do evento, os comentários eram sobre um ensaio de Morando para promover sua indicada, que sequer teve o nome mencionado pela mestre de cerimônia.

Marcelo Lima, por sua vez, foi o mais discreto. O ex-vice-prefeito e ex-deputado federal ficou longe dos holofotes e passou boa parte do evento ao lado de seus aliados, como o vereador Ivan Silva (PRTB). O pré-candidato deixou o evento rapidamente e, pelo menos em público, não interagiu com Orlando Morando, seu ex-aliado.

NOVA SEDE

A nova sede do Sinaceg fica no bairro dos Casa, em São Bernardo. O local é abastecido com energia solar e tem vagas com carregadores para carros elétricos. Também conta com área de playground para filhos dos funcionários. Há novidades para os associados, como barbearia e lanchonete, além da ampliação de serviços já prestados, como licença especial de transporte e odontologia.

O Sinaceg é a entidade que representa os profissionais que transportam a maioria dos carros novos vendidos no Brasil, em aproximadamente 3.700 caminhões cegonhas.