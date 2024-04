Secretário diz: 'eleições serão ponto de partida da reconstrução do PSDB'

O secretário geral da executiva estadual do PSDB, Luiz Oliveira, considera a eleição deste ano um ponto crucial para a reconstrução do partido. De acordo com o dirigente, a sigla tem 112 pré-candidatos a prefeito e 118 a vice no Estado de São Paulo.

“A eleição será um ponto de partida para a nossa reconstrução, sem dúvida. Temos um quadro muito bom de pré-candidatos e também de vereadores. Ao fim da janela partidária, 89 vereadores chegaram à nossa sigla e estamos com quase 500 em todo o Estado. Nos sentimos prontos para resgatar o antigo espírito tucano”, disse Luiz Oliveira ao Diário.

Com o fim da janela partidária em 6 de abril, o PSDB ficou sem vereadores em 12 das 26 capitais brasileiras. No Grande ABC, duas cidades ficaram sem vereadores da legenda: São Bernardo e São Caetano, consideradas importantes berços tucanos da região. A primeira tinha dez vereadores da legenda, enquanto a segunda tinha cinco.

“Perder vereadores é algo muito ruim e não vemos isso com bons olhos. Mas processos de reconstrução como este que estamos adotando exige alguns passos para trás e algumas situações duras de se enfrentar. Mas isso faz parte, óbvio que não queríamos ficar sem cadeira em Câmaras de cidades tão importantes como São Bernardo e São Caetano, além de outros grandes municípios, mas encaramos isso como um desafio a ser superado”, comentou Luiz.

Mesmo com as perdas, o PSDB conta hoje com 416 vereadores e 26 prefeitos no Estado de São Paulo. Ainda que o partido já tenha tido 200 prefeitos em território paulista, Luiz Oliveira considera positivo o número de filiados com mandatos em andamento.

“Esses números mostram que o PSDB continua importante. Sei que soa repetitivo, mas reconstrução é a palavra chave. E nenhuma reconstrução acontece num piscar de olhos. É um processo que demanda tempo, os frutos são colhidos aos poucos. E tenho certeza que começaremos a colher já na eleição deste ano. Nossa expectativa é dobrar o número de prefeitos”, declarou o dirigente.

O partido está sob nova direção em território paulista desde 13 de março, quando o presidente nacional, Marconi Perillo, nomeou o prefeito de Santo André, Paulo Serra, como comandante da executiva estadual. Antes da nomeação, Serra esteve à frente da federação PSDB/Cidadania no Estado. O andreense assumiu o posto após intervenção da executiva nacional, que anulou a eleição do diretório paulista que tinha decretado Marco Vinholi como presidente estadual. A preferência da alta cúpula do partido era de que o eleito não tivesse ligação com o ex-governador paulista João Dória.