Fabio Palacio recebe apoio do MDB em São Caetano

A pré-candidatura de Fabio Palacio (Podemos) à Prefeitura de São Caetano recebeu nesta segunda-feira (15) o apoio do MDB. O encontro aconteceu na sede da executiva estadual do partido em São Paulo.

A executiva municipal, presidida pelo ex-deputado Floriano Leandrini, se reuniu com o presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi, que formalizou seu apoio a Palacio. "Acreditamos que Fabio Palacio é o nome mais preparado para administrar São Caetano e trabalhar por um futuro melhor para a cidade, a fim de retomar o crescimento e desenvolvimento, com geração de emprego e inovação", disse Leandrini.

"É uma grande honra ter o MDB apostando e acreditando em nosso projeto. Será um aliado estratégico na campanha que se avizinha. Olhamos para o futuro. Temos que combater um sistema que deixa São Caetano do Sul ainda vivendo com o olho no passado e, ao nosso ver, errando muito nos anseios e prioridades que nosso cidadão almeja", pontuou o pré-candidato.

O MDB reforça o arco de alianças de Palacio e deve apresentar chapa completa para o legislativo. O presidente Baleia Rossi enalteceu a importância da parceria. "São Caetano do Sul é uma cidade estratégica e emblemática, ter um aliado como Fabio Palacio nos enche de orgulho e esperança, haverá desafios e estaremos prontos para auxiliá-lo em suas demandas", afirmou Rossi.