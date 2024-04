América Latina precisa dar condições para conseguir atrair investimentos, avalia Ilan Goldfajn

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, afirmou que a região da América Latina e Caribe vive o início de um ponto de inflexão, mas precisa criar condições para atrair investimentos estrangeiros.

"A América Latina e Caribe têm diversos desafios, mas também oportunidades. Primeiro, precisa criar condições para atrair investimentos e a segunda parte é como transformar aumento de investimento de fora em maior produtividade", disse Ilan, em evento da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington DC.

Ele lembrou que no ano passado a região da América Latina e Caribe cresceu acima das expectativas, impulsionada por países que até então avançavam em menor ritmo. Os maiores avanços econômicos vieram do Brasil e do México. No passado, os destaques costumavam a ser Peru, Colômbia e Chile.

"Isso se inverteu. Pode ser uma coincidência ou o começo de um ponto de inflexão motivado por oportunidades que estão em áreas como transição ecológica, insegurança alimentar", disse Ilan. "Esse ponto de inflexão tem de ser aproveitado. O mundo precisa mais da América Latina que no passado", concluiu

Ilan participa de evento com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e representantes de empresas americanas como Cargill, Prudential Financial, Bank of America, Mastercard e outras, na sede de Câmara do Comércio dos EUA.