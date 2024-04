Mercado Livre confirma investimento de R$ 23 bi no Brasil e anuncia criação de 6,5 mil empregos

O Mercado Livre anunciou na segunda-feira, 15, um aporte de R$ 23 bilhões para ampliação de suas operações no Brasil. O valor será investido para abertura de novos centros de distribuição em Brasília, Pernambuco e Porto Alegre e a previsão é que sejam gerados 6,5 mil empregos. O anúncio ocorreu durante reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o CEO da empresa no Brasil, Fernando Yunes.

Trata-se do maior investimento nos 25 anos de atuação da empresa no país. Com o incremento da infraestrutura, a empresa de e-commerce pretende aumentar a quantidade de cidades com entregas rápidas, feitas no mesmo dia ou no dia seguinte.

O encontro com o presidente Lula contou ainda com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho), entre outros.

A operação no Brasil representa 52% da receita líquida total dos negócios da Mercado Livre na América Latina.

A empresa também ampliará a quantidade de pessoal em sua fintech, o Mercado Pago, que foi parceira do governo federal no programa Desenrola, de renegociação de dívidas.

A previsão é a de ampliar os atuais 22 mil colaboradores para 29 mil até o final deste ano. Dos 6,5 mil empregos a serem gerados no país, 5,2 mil devem ser absorvidos para as operações de logística e outros 875 para a área de tecnologia. Os demais serão realocados em outros setores.

O Mercado Livre foi fundado em 1999 e atualmente opera em 18 países e emprega cerca de 58 mil colaboradores. A plataforma de vendas registra atualmente cerca de 3,3 milhões vendedores por ano.

Segundo a empresa, mais de 1 milhão de famílias vivem tendo como sua principal renda o Mercado Livre.