Duda Nagle anuncia término do namoro com com Michele Balsamão Morais

Alguns famosos decidiram fazer mudanças drásticas em 2024 ao colocarem pontos finais no relacionamento. Na última segunda-feira, dia 15, Duda Nagle usou as redes sociais para anunciar o fim de seu breve namoro com Michele Balsamão Morais, o primeiro relacionamento sério que ele assumiu desde o fim de seu noivado com Sabrina Sato, com quem ele tem uma filha, Zoe.

Discreto, ele compartilhou a seguinte mensagem nos Stories:

É com tristeza que comunicamos o fim do nosso relacionamento. Michele e eu decidimos terminar o namoro. No entanto, nossa parceria e os projetos em conjunto continuam, assim como nossa grande amizade, repletos de boas memórias e sentimentos positivos. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e torcida.

Duda e Michele, uma corretora de imóveis de luxo, haviam anunciado o namoro em fevereiro de 2024.