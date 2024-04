Bank of America tem queda no lucro para US$ 6,7 bi e na receita para US$ 25,8 bi do 1º tri

O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 6,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, 18% menor do que o ganho de US$ 8,2 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. O lucro por ação do banco americano entre janeiro e março foi de US$ 0,76, em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

A receita do Bofa teve queda anual de 2% no trimestre, a US$ 25,82 bilhões, mas superou levemente o consenso da FactSet, de US$ 25,59 bilhões.

Apenas a receita com juros diminuiu 3%, a US$ 14,03 bilhões. Já as provisões para eventuais perdas com crédito somaram US$ 1,3 bilhão, ante US$ 1,1 bilhão um ano antes.

Nos primeiros meses três do ano, o BofA registrou uma despesa extraordinária de US$ 700 milhões repassados ao Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) em função das quebras de bancos regionais dos EUA ocorridas no ano passado.

Às 8h10 (de Brasília), a ação do BofA se mantinha estável nos negócios do pré-mercado em Nova York.