Grande final do BBB24 vai reunir participantes na casa e celebrar os 100 dias da temporada

Uma temporada marcada por recorde no número de participantes, novos quadros, dinâmicas e inúmeros momentos emblemáticos chega ao fim nesta terça-feira, dia 16. Depois de proporcionar muito entretenimento aos fãs, é hora de conhecer o grande campeão da 24ª edição do BBB. Tadeu Schmidt comandará ao vivo, do gramado da casa, o último dos 100 episódios deste ano.

Chego ao fim da minha terceira temporada no BBB cheio de gratidão. É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do BB 24 uma edição histórica. Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns [risos]. Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público. Que venha a noite da final! Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento, diz o apresentador.

A noite da final do BBB24 ficará ainda mais especial com a presença dos 23 brothers e sisters que já deixaram a disputa e que contribuíram com suas respectivas histórias para tornar única esta edição. Pela primeira vez, o elenco formado pelos ex-participantes estará bem pertinho dos finalistas, assistindo de arquibancada, no jardim da casa, aos grandes marcos da temporada e ao anúncio do vencedor do prêmio milionário. Já na parte interna, os três finalistas ? Davi, Isabelle e Matteus ? assumirão, também, a posição de espectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular que consagrará o campeão.

Mas a comemoração não para na casa! Em três grandes telões no gramado, o programa vai mostrar o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais.