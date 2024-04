Blinken: Coordenamos esforço diplomático para evitar escalada do conflito Irã-Israel

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o país coordena um esforço diplomático para evitar que as tensões entre Irã e Israel se transformem em um conflito maior no Oriente Médio.

"Não buscamos uma escalada, mas continuaremos apoiando a defesa de Israel e protegendo o nosso pessoal na região", afirmou, em declarações no âmbito de uma reunião com o vice-primeiro-ministro do Iraque, Muhammad Ali Tamim, em Washington D.C.