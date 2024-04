Silvia Poppovic relata ter sido vítima de assalto em SP

A apresentadora de TV Silvia Poppovic afirmou ter sido vítima de assalto na esquina da sua residência no domingo, 14. Por meio das redes sociais, ela relatou como o episódio assim como publicou imagens mostrando que suas mãos ficaram ensanguentadas.

"Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular! Do chão, comecei a gritar e ele fugiu", disse a apresentadora.

Na publicação, ela lamenta o ocorrido e cita indignação. "Fiquei com o coração partido com toda essa violência que nos cerca. Não dá mais", reclamou ela.

A jornalista não disse o bairro onde mora e não citou se registrou um boletim de ocorrência. A reportagem ainda não conseguiu contato com a apresentadora.

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) não se pronunciou, até a publicação desta matéria. sobre o caso registrado no domingo.