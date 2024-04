Saldo 'esquecido' nos bancos ainda soma R$ 7,79 bilhões

Os brasileiros ainda não sacaram R$ 7,79 bilhões em recursos "esquecidos" no sistema financeiro, segundo novos dados do Banco Central (BC) considerando os saldos até o fim de fevereiro. Até agora, o chamado Sistema de Valores a Receber (SVR) - que ficou fora do ar por quase um ano, e voltou a funcionar em março de 2023 - devolveu R$ 6,23 bilhões, de um total de R$ 14,02 bilhões postos à disposição pelos bancos.

A maior parte das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias.

Os valores a receber de até R$ 10 concentram 63,48% dos beneficiários. Os valores entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 25,14% dos correntistas.

As quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil representam 9,65% dos clientes. Só 1,72% tem direito a receber mais de R$ 1 mil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.