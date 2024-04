Zendaya fala sobre crescer na frente das câmeras: -Eu queria ao menos ter ido à escola

A atriz Zendaya, estrela de Duna e da trilogia Homem-Aranha, revelou recentemente em uma entrevista à revista Vogue britânica que tem muitas reservas sobre esse início prematuro de carreira e da pressão que caiu em cima dela tão cedo. Ela começou como atriz da série da Disney, Shake It Up, aos 14 anos, logo depois estreou outro sucesso no canal, Agente K.C.

A atriz conta que não teve tempo de desacelerar e por isso, não teve uma educação adequada em sala de aula.

- Tenho sentimentos complicados sobre crianças, fama e estar sob os olhos do público, ou ser um ator mirim. Vimos muitos casos em que isso foi prejudicial, disse Zendaya.

- E acho que só agora, como adulto, estou começando a pensar: Oh, ok, espere um minuto: eu só fiz o que sei, e isso é tudo que sei. Estou quase passando pela minha fase adolescente angustiada agora, porque eu realmente não tive tempo para fazer isso antes. Eu senti como se tivesse sido empurrado para uma posição muito adulta: eu estava me tornando o ganha-pão da minha família muito cedo, e havia muita inversão de papéis acontecendo, e simplesmente me tornava adulto, na verdade.