As obras de infraestrutura desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de um país, servindo como a espinha dorsal que sustenta o crescimento sustentável e a qualidade de vida de seus cidadãos. Países de primeiro mundo entendem isso e investem consistentemente na área, sempre em conexão com tecnologia de ponta, colhendo frutos em termos de progresso e bem-estar.

Um exemplo notável é a China, que nas últimas décadas realizou um dos maiores programas de construção de infraestrutura da história. Com investimentos maciços em rodovias, ferrovias, aeroportos e redes de energia, o país conseguiu transformar sua economia e melhorar significativamente o padrão de vida de sua população. A China investiu mais de US$ 14 trilhões em infraestrutura entre 2016 e 2020, impulsionando o crescimento econômico e reduzindo a pobreza de forma substancial.

Os Estados Unidos também são um exemplo marcante, com seu extenso sistema de estradas, aeroportos e redes de energia que sustentam uma economia vibrante e conectada. Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos anunciou planos de investir mais de US$ 1 trilhão em infraestrutura, visando modernizar e expandir sua rede de transporte, melhorar a infraestrutura hídrica e fortalecer a conectividade digital.

Óbvio que, ao comparar com o Brasil, um país de dimensões continentais e com muitos problemas sociais, pode parecer injusto. Porém, precisamos nos inspirar nos bons exemplos. Nosso país enfrenta questões de congestionamento de tráfego, infraestrutura deficiente em áreas rurais e falta de investimento em energia limpa e sustentável. E esse cenário pode ser revertido, temos potencial de sobra para isso.

Um exemplo é São Paulo, que tem se destacado com avanços significativos em obras de infraestrutura. A expansão do Metrô, a construção de corredores de ônibus e melhorias na rede viária são alguns exemplos positivos. Além disso, projetos de revitalização de áreas urbanas e iniciativas de sustentabilidade estão transformando a cidade em um centro mais moderno e habitável. Medidas para mitigar os impactos das mudanças climáticas, como a implementação de sistemas de drenagem urbana sustentável e a promoção de energias renováveis estão em andamento e serão essenciais para garantir um desenvolvimento econômico sustentável e resiliente no longo prazo.

Em resumo, as obras de infraestrutura são um investimento vital para o desenvolvimento econômico e social de um país. Olhando para exemplos de sucesso em todo o mundo e reconhecendo os progressos alcançados, é fundamental que o Brasil intensifique seus esforços nessa área para garantir um futuro próspero e sustentável para todos os seus cidadãos. Em São Paulo, o trabalho segue intenso e com foco no alcance de metas desafiadoras.